Educazione affettiva Fiola PD | Iniziativa più da campagna elettorale che istituzionale

Fiola (PD) critica l'iniziativa sull'educazione affettiva: "Sembra più campagna elettorale che istituzionale". "Resto francamente sorpresa dalla conferenza stampa 'Tavolo di Presentazione dei Progetti di Educazione Affettiva e Pari Opportunità' tenutasi questa mattina e promossa dall'assessore regionale Lucia Fortini, per illustrare i progetti approvati e condividere con il mondo scolastico e gli stakeholder regionali le iniziative finalizzate alla promozione della cultura della non violenza e delle pari opportunità, quando non è stata ancora pubblicata alcuna graduatoria e il bando si è chiuso soltanto lo scorso 5 settembre.