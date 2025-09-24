Edoardo De Laurentiis tuona dopo l’infortunio di Buongiorno | È inaccettabile! Dobbiamo ringraziare Lega e Stats Sport… L’attacco ecco cos’è successo

Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha tuonato così dopo l’infortunio patito da Alessandro Buongiorno. Queste le sue dichiarazioni. Un infortunio che fa tremare il Napoli e una polemica che scuote la Serie A. L’infortunio di Alessandro Buongiorno, uscito acciaccato dalla sfida contro il Pisa, ha scatenato la furia del vicepresidente azzurro, Edoardo De Laurentiis, che con un durissimo attacco via social ha accusato Lega Serie A e la società di dati Stats Sport. L’infortunio di Buongiorno e l’attacco di De Laurentiis. Tutto nasce dal problema muscolare che ha costretto Buongiorno, difensore della Nazionale, a chiedere il cambio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

