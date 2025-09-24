Edo De Laurentiis duro dopo l’infortunio di Buongiorno | Vergogna
Ha destato grande clamore la Instagram story pubblicata da Edo De Laurentiis dopo l’infortunio occorso ad . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: laurentiis - duro
Quando il gioco si fa duro, ecco De Laurentiis. Ha incontrato personalmente Ramadani per Nunez
Simonelli: «Volevo giocare la prima di campionato negli Usa. De Laurentiis duro sul calcio italiano? Io non vedo scenari apocalittici»
Aurelio De Laurentiis ha vissuto con apprensione la partita del Napoli direttamente dal Maradona. - facebook.com Vai su Facebook
Allan condannato a pagare 170mila euro al Napoli: Violento, aggressivo e quella frase volgare...; Edoardo De Laurentiis all'attacco: Ci vuole rispetto, i calciatori sono dipendenti; Edo De Laurentiis duro dopo l’infortunio di Buongiorno: “Vergogna”.
Edo De Laurentiis duro dopo l’infortunio di Buongiorno: “Vergogna” - Edo De Laurentiis duro dopo l’infortunio di Buongiorno: “Vergogna” Ha destato grande clamore la Instagram story pubblicata da Edo De Laurentiis dopo ... Da forzazzurri.net
SSCNapoli, sfogo social di Edo DL sull'infortunio di Buongiorno: "Ecco chi ringraziare" - L'oggetto è l'infortunio di Alessandro Buongiorno, ancora da definire in termini ... Scrive tuttonapoli.net