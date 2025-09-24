EDDA torna con Giorni di Gloria | il nuovo singolo dal 26 settembre in attesa dell’album Messe Sporche
Dal 26 settembre 2025 arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali Giorni di Gloria, il nuovo singolo di EDDA. Il brano anticipa l’uscita di Messe Sporche, il settimo disco solista del cantautore milanese, disponibile dal 17 ottobre per WoodwormUniversal Music Italia esclusivamente in formato fisico (vinile e CD). Il preorder è già attivo sullo shop ufficiale Woodworm, con la possibilità di acquistare anche LP in edizione limitata e autografata. “Giorni di Gloria”: un ritorno rock e poetico. Prodotto da Luca Bossi, già al fianco di EDDA nei precedenti lavori Graziosa utopia e Fru fru, Giorni di Gloria segna un ritorno alle sonorità più rock del cantautore, senza rinunciare alla sua cifra poetica: ruvida, sensuale e spiazzante. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: edda - torna
EDDA torna con il suo settimo album da solista, "Messe sporche", che sarà pubblicato solo in formato fisico (cd e vinile). Ci sono già le prime date del tour 2025 - facebook.com Vai su Facebook
EDDA: dal 17 ottobre il nuovo album MESSE SPORCHE; EDDA: a ottobre il nuovo album Messe sporche; EDDA - MESSE SPORCHE è il nuovo album dal 17 ottobre per Woodworm/Univeral Music Italia.