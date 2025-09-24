EDDA torna con Giorni di Gloria | il nuovo singolo dal 26 settembre in attesa dell’album Messe Sporche

Dal 26 settembre 2025 arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali Giorni di Gloria, il nuovo singolo di EDDA. Il brano anticipa l’uscita di Messe Sporche, il settimo disco solista del cantautore milanese, disponibile dal 17 ottobre per WoodwormUniversal Music Italia esclusivamente in formato fisico (vinile e CD). Il preorder è già attivo sullo shop ufficiale Woodworm, con la possibilità di acquistare anche LP in edizione limitata e autografata. “Giorni di Gloria”: un ritorno rock e poetico. Prodotto da Luca Bossi, già al fianco di EDDA nei precedenti lavori Graziosa utopia e Fru fru, Giorni di Gloria segna un ritorno alle sonorità più rock del cantautore, senza rinunciare alla sua cifra poetica: ruvida, sensuale e spiazzante. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

