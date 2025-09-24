Ecuador la protesta degli agricoltori contro il caro carburante

Agricoltori, organizzazioni indigene e sindacati dei trasporti hanno protestato e si sono scontrati con la polizia intorno a Tabacundo, in Ecuador, dopo aver bloccato una strada che porta alla città. I manifestanti chiedono al governo di ripristinare i sussidi per il diesel, il carburante principale utilizzato dai macchinari pesanti impiegati nelle loro attività quotidiane. Dopo l'eliminazione dei sussidi in vigore dal 1974, avvenuta il 17 settembre, il prezzo del carburante è quasi triplicato, raggiungendo un massimo di 0,48 dollari al gallone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

