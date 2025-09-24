Economia e cultura al di là delle cifre L’esempio della Milano Fashion Week

C’è un elemento centrale che spesso viene lasciato in secondo piano quando si parla della Milano Fashion Week. Si fa il pieno di dati, statistiche, impatti potenziali, impatti stimati, impatti rilevati, ma è difficile che si pensi ad un elemento importante e centrale: si tratta di un momento culturale estremamente importante in cui un’intera città è caratterizzata dalla presenza di produzioni (beni, ma anche e soprattutto servizi) creative, a trazione privata. Quanto rilevi il settore della moda per l’economia nazionale è chiaro pressoché a tutti. Secondo i dati di Cassa Depositi e Prestiti di novembre 2024, il settore, nel suo complesso, partecipa per il 5% al Pil nazionale, occupando più di 1,2 milioni di addetti e sviluppando un valore aggiunto di circa 75 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Formiche.net

