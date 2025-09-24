Milano, 24 settembre 2025 - Le ecomafie adorano tra le regioni del Nord la Lombardia semplicemente, non solo perché, è il cuore produttivo d'Italia ma perché offre un ventaglio unico di opportunità che che dal classico trattamento rifiuti vanno al riciclo che non rispettano le norme passando da cave per lo stoccaggio illegale e dagli appalti truccati. Al tutto si aggiunge u n fenomeno più storicamente lombardo quale il bracconaggio e i reati contro gli animali. Il fenomeno in Lombardia. La Lombardia si conferma la regione del nord più esposta, con 2.324 reati ambientali accertati nel 2024, pari a un i ncremento del 17,7% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecomafie la Lombardia è terreno fertile e ricco per gli affari sporchi dei clan: 2.324 reati nel 2024. Allarme appalti pubblici