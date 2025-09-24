Ecco quando uscirà La nuova previsione sul seguito di Skyrim

L’11 novembre 2011 è una data scolpita nella lunga storia dei videogiochi. Quel giorno uscì The Elder Scrolls V: Skyrim, senza ombra di dubbio uno dei prodotti più famosi del settore. Ci sono voluti sette anni perché si avesse qualche informazione sul seguito, nella forma di un brevissimo trailer e della scritta The Elder Scrolls VI. Da allora, il nulla. Ma forse – ed è un grande forse – i fan possono tornare a sperare. Secondo alcuni leak abbastanza autorevoli e riportati da diverse testate, pare che la casa di sviluppo della serie, la Bethesda, abbia pianificato l’uscita del videogioco per il tardo 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

