Ecco il Modulo Mc | uno strumenti per la promozione turistica
L’appuntamento è per sabato 27 settembre a Badia Tedalda. A partire dalle ore 10.30 sarà inaugurato ufficialmente il “Modulo MC”, brevetto internazionale autoalimentato da rinnovabili per la promozione turistica di Badia e dell’intera Valtiberina. “Si tratta di una apparecchiatura” dichiara il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: modulo - strumenti
INAUGURATO IL NUOVO MODULO ANTINCENDIO Sabato sera, durante la cena sociale, presso la nostra sede provvisoria, abbiamo inaugurato un nuovo e fondamentale strumento per la sicurezza del nostro territorio: il modulo antincendio installato sul - facebook.com Vai su Facebook
Monaco: Apertura delle Candidature per gli Alloggi Demaniali.