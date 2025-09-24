Ecco il Modulo Mc | uno strumenti per la promozione turistica

Arezzonotizie.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’appuntamento è per sabato 27 settembre a Badia Tedalda. A partire dalle ore 10.30 sarà inaugurato ufficialmente il “Modulo MC”, brevetto internazionale autoalimentato da rinnovabili per la promozione turistica di Badia e dell’intera Valtiberina. “Si tratta di una apparecchiatura” dichiara il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: modulo - strumenti

Monaco: Apertura delle Candidature per gli Alloggi Demaniali.

Cerca Video su questo argomento: Modulo Mc Strumenti Promozione