eccellenza sangiustese la scelta panchina a sansovini

È Marco Sansovini il neo allenatore della Sangiustese. Si tratta di un tecnico che ha allenato Ortona (Eccellenza), le giovanili di Pescara, Spal, Pineto e Modena; mentre da calciatore ha giocato tanto in serie in C e poi in B con Pescara, Virtus Entella, Novara, Spezia e Grosseto. "Innanzitutto – tiene a precisare Marco Pazzarelli, presidente della Sangiustese – ringrazio Luigi Giandomenico per il lavoro svolto lo scorso anno e in questo avvio di stagione". Il tecnico ha lasciato la guida e la dirigenza si è presa il tempo per individuare la persona giusta. "Abbiamo aspettato per trovare quell’allenatore il cui gioco rispecchiasse le caratteristiche dei giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

