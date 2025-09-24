Eccellenza Sangiustese la scelta Panchina a Sansovini

Sport.quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Marco Sansovini il neo allenatore della Sangiustese. Si tratta di un tecnico che ha allenato Ortona (Eccellenza), le giovanili di Pescara, Spal, Pineto e Modena; mentre da calciatore ha giocato tanto in serie in C e poi in B con Pescara, Virtus Entella, Novara, Spezia e Grosseto. "Innanzitutto – tiene a precisare Marco Pazzarelli, presidente della Sangiustese – ringrazio Luigi Giandomenico per il lavoro svolto lo scorso anno e in questo avvio di stagione". Il tecnico ha lasciato la guida e la dirigenza si è presa il tempo per individuare la persona giusta. "Abbiamo aspettato per trovare quell’allenatore il cui gioco rispecchiasse le caratteristiche dei giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza sangiustese la scelta panchina a sansovini

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Sangiustese, la scelta. Panchina a Sansovini

In questa notizia si parla di: eccellenza - sangiustese

Eccellenza. La Sangiustese in pressing su Vrioni

Eccellenza. "Soddisfatto dal mercato della Sangiustese»

Eccellenza. Il doppio lavoro della Sangiustese

Sangiustese, le ultime novità sulla panchina; Un giorno a Milano, sguardi sulla città che si trasforma; La Sangiustese sceglie Gregory Pierantoni.

eccellenza sangiustese scelta panchinaEccellenza. Sangiustese, la scelta. Panchina a Sansovini - Si tratta di un tecnico che ha allenato Ortona (Eccellenza), ... Lo riporta msn.com

Sangiustese, le ultime novità sulla panchina - La Sangiustese annuncia una svolta significativa nella propria gestione tecnica, con la separazione dalle strade di mister Giandomenico e del suo vice, Andrea Diamanti. Come scrive youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Sangiustese Scelta Panchina