Eccellenza Sangiustese la scelta Panchina a Sansovini
È Marco Sansovini il neo allenatore della Sangiustese. Si tratta di un tecnico che ha allenato Ortona (Eccellenza), le giovanili di Pescara, Spal, Pineto e Modena; mentre da calciatore ha giocato tanto in serie in C e poi in B con Pescara, Virtus Entella, Novara, Spezia e Grosseto. "Innanzitutto – tiene a precisare Marco Pazzarelli, presidente della Sangiustese – ringrazio Luigi Giandomenico per il lavoro svolto lo scorso anno e in questo avvio di stagione". Il tecnico ha lasciato la guida e la dirigenza si è presa il tempo per individuare la persona giusta. "Abbiamo aspettato per trovare quell’allenatore il cui gioco rispecchiasse le caratteristiche dei giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - sangiustese
Eccellenza. La Sangiustese in pressing su Vrioni
Eccellenza. "Soddisfatto dal mercato della Sangiustese»
Eccellenza. Il doppio lavoro della Sangiustese
Eccellenza Marche - 3° giornata ? URBANIA CALCIO - Sangiustese VP Stadio Comunale "G. Guerra" - Urbania (PU) 21/09/2025 15:30 #forzaurbania - facebook.com Vai su Facebook
COPPA ITALIA ECCELLENZA - Sangiustese e Fabriano Cerreto sconfitte dagli undici metri. Ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale - X Vai su X
Sangiustese, le ultime novità sulla panchina; Un giorno a Milano, sguardi sulla città che si trasforma; La Sangiustese sceglie Gregory Pierantoni.
Eccellenza. Sangiustese, la scelta. Panchina a Sansovini - Si tratta di un tecnico che ha allenato Ortona (Eccellenza), ... Lo riporta msn.com
Sangiustese, le ultime novità sulla panchina - La Sangiustese annuncia una svolta significativa nella propria gestione tecnica, con la separazione dalle strade di mister Giandomenico e del suo vice, Andrea Diamanti. Come scrive youtvrs.it