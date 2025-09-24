Ebbe figlio dall’allievo Scarcerata la donna dopo due anni in cella Prova ai servizi sociali

È stata scarcerata e affidata in prova ai servizi sociali la donna pratese di 37 anni, condannata in via definitiva a sei anni e 5 mesi per aver avuto rapporti sessuali con un minorenne a cui dava ripetizioni private e da cui ebbe un figlio. La decisione è arrivata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che ha ritenuto sussistenti le condizioni per un percorso di reinserimento sociale al di fuori del carcere dopo che una prima richiesta dei legali della donna, Mattia Alfano e Massimo Nistri, per farla uscire dal carcere fu respinta (anche dalla Cassazione). Nei giorni scorsi, finalmente, è arrivato il parere favorevole dei giudici di Sorveglianza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ebbe figlio dall’allievo. Scarcerata la donna dopo due anni in cella. Prova ai servizi sociali

In questa notizia si parla di: ebbe - figlio

Prato, scarcerata la professoressa che ebbe un figlio con l’allievo minorenne. Farà i servizi sociali

Esce dal carcere l'insegnante che ebbe un figlio dallo studente di 13 anni a cui dava ripetizioni

Prato, scarcerata la professoressa che ebbe un figlio con un alunno

Uscirà dal carcere la 37enne di Prato condannata per violenza sessuale ai danni dello studente di 13 anni a cui dava ripetizioni, da cui ebbe anche un figlio. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Firenze, che ha disposto l'affidamento in prova. La donna - facebook.com Vai su Facebook

Prato, scarcerata prof 37enne che ebbe figlio con l’alunno 14enne: “Ora può prendersi cura del bimbo” - X Vai su X

Prato scarcerata la prof che ebbe un figlio dall’allievo 15enne a cui dava ripetizioni Per il tribunale | è pronta a reinserirsi in società.

Scarcerata la prof che ebbe un figlio con l'alunno 13enne: «È pronta per tornare agli affetti, anche il suo bambino» - È stata scarcerata e affidata in prova ai servizi sociali la donna di 37 anni di Prato condannata in via definitiva per aver avuto rapporti sessuali con un minorenne a cui dava ... Secondo msn.com

Prato, scarcerata la professoressa che ebbe un figlio con l’allievo minorenne. Farà i servizi sociali - Inizialmente condannata a 6 anni e cinque mesi per atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore, la donna sarà affidata in prova ai servizi sociali ... Si legge su msn.com