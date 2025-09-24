Eav De Luca | Abbiamo risanato azienda indebitata

Tempo di lettura: 2 minuti “Uno dei grandi problemi che abbiamo ereditato era il trasporto pubblico locale. L’Eav, la società che gestisce questo tratto di metropolitana Aversa-Piscinola, aveva 700 milioni di euro di debiti, non pagava i dipendenti, non pagava i fornitori, non pagava il gasolio e avevamo 15 cantieri sulla linea dell’Eav tutti bloccati, qualcuno da nove o dieci anni. Abbiamo risanato l’azienda. Abbiamo riaperto i cantieri”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presentando il primo dei 10 nuovi treni CAF destinati alla linea metropolitana Piscinola-Aversa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Eav, De Luca: “Abbiamo risanato azienda indebitata”

In questa notizia si parla di: luca - abbiamo

De Luca: “Non abbiamo tempo per seguire la politica politicante”

Luca Casarini: “Volevano fermarci, ma adesso di navi ne abbiamo due”

I giramenti di baffi di Ruotolo: “Una ferita l’accordo con De Luca, noi che abbiamo sostenuto Elly non siamo contenti”

E l’abbiamo portato anche ai microfoni di Radiolina: Luca Espa ci canta “Il Filo Rosso” di Alfa in lingua sarda ? Nei prossimi giorni usciremo anche con il suo primo singolo intitolato “Inequivocabilmente sardo”. Luca è stato ospite ai microfoni di Sala Prove, il - facebook.com Vai su Facebook

Eav: De Luca, abbiamo risanato azienda indebitata; De Luca: «Cambia il volto della città»; Regionali, De Luca: A chi vi illuminerà d'immenso tra qualche mese dico non fate fallire l'EAV.

Linea 7, De Luca: “Non siamo a via Toledo. L’importante è non far rifallire l’Eav” - "L’importante è non far rifallire l’Eav, che abbiamo trovato con 700 milioni di euro di debiti e che abbiamo risanato. Scrive agro24.it

De Luca consegna 42 nuovi bus: “Rivoluzione nei trasporti” - “Oggi consegniamo 42 bus nuovi, parte di programma di rinnovamento di tutto il trasporto pubblico in Campania che prevede oltre 1600 bus nuovi. Secondo msn.com