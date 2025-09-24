EA SPORTS FC 26 | calcio totale dal 26 settembre con Intersport

Calcio di livello assoluto, dal 26 settembre, con EA SPORTS FC 26. Ebbene sì, INTERSPORT – leader mondiale nella vendita al dettaglio di articoli sportivi – ha ufficialmente consolidato il proprio legame con il panorama calcistico tramite la rinnovata partnership con EA SPORTS FC 26. Udite udite, sarà lanciato in tutto il mondo il prossimo 26 settembre (per la grande gioia degli appassionati e amanti del settore). Dopo il trionfo della collaborazione con EA SPORTS FC 25, l’accordo ribadisce la strategia di INTERSPORT volta a connettersi e dialogare con un pubblico sempre più ampio di consumatori e appassionati, che vivono lo sport nelle sue diverse forme, reali e virtuali. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

