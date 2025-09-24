EA FC26 Svelato Il Patch Notes Del Title Update 1.02 In Arrivo Il 25 Settembre
Il Title Update 1.0.2 di EA FC 26 è stato annunciato. La prima patch potrà essere scaricata a partire da giovedi 25 settembre per le piattaforme Playstation 5 ( PS5), Playstation 4 ( PS4), Xbox Series XS, Xbox One, PC e Switch. L’aggiornamento apporta diverse correzioni al gameplay, tra i più importanti bisogna evidenziare il Low Driven che è stato nerfato. I centrali di difesa tenderanno ad allargarsi di meno quando andranno a marcare gli attaccanti avversari. Inoltre ora i “Falso Difensore” effettueranno una fase difensiva migliore per garantire una difesa più compatta. Con la patch in questione sono stati risolti alcuni problemi critici della modalità Ultimate Team, alla modalità Carriera ed al compartimento audio e video. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
In questa notizia si parla di: fc26 - svelato
