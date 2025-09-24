EA FC 26 TOTW 2 Lista Carte Speciali Della Seconda Squadra Della Settimana
Il TOTW 2 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 24 settembre. Nel secondo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi del difensore Eder Militao, del centrocampista Ryan Gravenberch, dell'attaccante Joao Felix e del centrocampista Lorenzo Pellegrini.
EA FC 26 Prediction TOTW 2 Lista Candidati Alla Seconda Squadra Della Settimana
