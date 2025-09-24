ea fc 26 totw 2 lista carte speciali della seconda squadra della settimana

Il TOTW 2 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 24 settembre. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Nel secondo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi del difensore Eder Militao, del centrocampista Ryan Gravenberch, dell’attaccante Joao Felix e del centrocampista Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

