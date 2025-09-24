EA FC 26 Lista Candidati POTM LaLiga Di Settembre Vota Il Giocatore Migliore
Electronic Arts ha svelato le nomination del POTM di Settembre della LaLiga per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Mbappe, Pedri, Ruben Vargas, Pablo Fornals e Karl Edouard Etta Eyong sono stati inseriti nella lista dei candidati a ricevere il premio di POTM del mese di Settembre del LaLiga per UT 26. L’attaccante francese del Real Madrid, il centrocampista spagnolo del Barcellona, l’attaccante svizzero del Siviglia, il mediano spagnolo del Betis e l’attaccante camerunense del Levante hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite del LaLiga disputate nel mese di Settembre. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
