ea fc 26 lista candidati potm laliga di settembre vota il giocatore migliore

Electronic Arts ha svelato le nomination del POTM di Settembre della LaLiga per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. Mbappe, Pedri, Ruben Vargas, Pablo Fornals e Karl Edouard Etta Eyong sono stati inseriti nella lista dei candidati a ricevere il premio di POTM del mese di Settembre del LaLiga per UT 26. L'attaccante francese del Real Madrid, il centrocampista spagnolo del Barcellona, l'attaccante svizzero del Siviglia, il mediano spagnolo del Betis e l'attaccante camerunense del Levante hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite del LaLiga disputate nel mese di Settembre.

