EA Ammette l’Errore sui Premi Rivals | Addio al Giocatore Oro 86+ Permanente!

Notizia importante (e un po’ amara) per chi ha completato il Tier 1 della Divisione 10 in Division Rivals su EA SPORTS FC 26. EA SPORTS ha confermato e subito corretto un errore nella descrizione di una delle ricompense settimanali. Per diverse ore, la schermata dei premi mostrava un prezioso 1x Giocatore Oro Raro 86+ (Non Scambiabile). Molti giocatori hanno fatto affidamento su questo premio per ottenere un top player permanente in vista del Reward Day di domani. The Division 10 Tier 1 weekly Rivals rewards were released with an incorrect 1×86+ Rare Gold Player (Untradeable) in the description. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

