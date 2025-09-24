È un’Italvolley schiacciasassi 3-0 al Belgio e semifinale prenotata | si avvicina il sogno mondiale
È un trionfo senza appello quello dell’Italvolley, che con un 3-0 secco sconfigge il Belgio e stacca il pass per la semifinale del Mondiale nelle Filippine. Al penultimo atto della rassegna iridata, gli azzurri di coach Fefe De Giorgi affronteranno la vincente di Polonia-Turchia. La partita dominata e la “vendetta” contro il Belgio. Si potrebbe chiamare vendetta, servita gelida e quando più contava, quella degli azzurri contro il Belgio. La nazionale di Emanuele Zanini aveva battuto 3-2 l’Italia durante la prima fase, spezzando la disperata rimonta dei ragazzi di De Giorgi e costringendoli a qualificarsi come secondi del girone. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: italvolley - schiacciasassi
Velasco e la difesa di Stella: basta un gesto per zittire chi provoca Nervini Il ct dell'Italvolley ha ammutolito la polacca che, dopo un muro, aveva irriso Nervini: "Va bene esultare, ma se tocchi Stella, la più piccola del gruppo, mi arrabbio". E la schiacciatrice si è - facebook.com Vai su Facebook