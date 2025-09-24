E se fosse Arianna Meloni a correre per il Campidoglio nel 2027?

«È sempre più capace e a parlare in pubblico è molto migliorata.». Parola di un militante ventenne di Fratelli d’Italia. Fenix, la festa dei giovani meloniani, terminata il 21 settembre, ha rappresentato la consacrazione di Arianna Meloni, la sorella maggiore della premier, che venerdì scorso è stata accolta da una standing ovation. Nel suo intervento, con la temperatura torrida delle 2 del pomeriggio, ha toccato temi di politica nazionale ma soprattutto le corde dell’orgoglio destrorso, scaldando la platea come forse, con lei, non era mai successo. «La nostra storia non finirà mai perché passeremo il testimone di generazione in generazione, e lo faremo portando le nostre idee, la nostra identità. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - E se fosse Arianna Meloni a correre per il Campidoglio nel 2027?

Arianna Meloni: “Su di me raccontano la qualunque… Dicono di De Martino? Io un altro po’ non sapevo manco chi fosse. Poi ho collegato che era l’ex marito di Belen…”

«Stefano De Martino? Io non sapevo neppure chi fosse». Arianna Meloni, ospite del 'Tempo delle donne', in corso alla Triennale di Milano, ha parlato anche delle voci sull'amicizia con il conduttore di 'Affari Tuoi'. «Poi ho collegato che era l'ex marito di Belen

Arianna Meloni e la 'scoperta' di Stefano De Martino grazie a Belen

Arianna Meloni ai giovani di FdI: «Vedo Giorgia studiare ogni giorno anche solo per un dibattito» - Si autodefinisce «attempatella» perché incline alla lacrima facile: «Su, non me fate commove... Scrive ilmessaggero.it