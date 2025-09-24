È nato Orazio Alejandro | il volto di Mediaset è diventata mamma per la prima volta

Personaggi Tv. Un momento di gioia immensa per il volto amatissimo di Mediaset. La giornalista, che il pubblico ha imparato a conoscere grazie ai suoi servizi per Italia 1, ha annunciato la nascita del suo primo figlio, avvenuta lo scorso 15 settembre. Un evento che ha voluto condividere con i suoi follower attraverso una serie di tenerissimi scatti pubblicati sui social, in cui appare radiosa mentre stringe tra le braccia il piccolo Orazio Alejandro. Leggi anche: Gaffe imbarazzante di Mentana con Gabanelli, è successo tutto in diretta (VIDEO) La nascita del piccolo Orazio Alejandro. La prima foto in assoluto che Alice Martinelli ha condiviso mostrava un momento carico di emozione in ospedale: lo sguardo della neo mamma, pieno di dolcezza, rivolto al suo bambino appena nato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

