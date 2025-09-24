È morto l' imprenditore Rino Guindani | era padre di tre figli

È morto a 51 anni l'imprenditore Rino Guindani. Ne danno il triste annuncio la moglie Agata, i figli Ludovico, Beatrice e Lucrezia, la mamma Donata, la sorella Carla con Diego. Il funerale sarà celebrato venerdì 26 settembre alle 10.30 nella parrocchia di Santa Maria della Vittoria a Brescia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it