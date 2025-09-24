É morta | Eleonora Daniele dà il triste annuncio in diretta

News TV. Claudia Cardinale, una delle figure più rappresentative del cinema italiano e internazionale, è scomparsa all’età di 87 anni. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra colleghi, appassionati e personalità della cultura, trovando spazio nei principali programmi televisivi Rai che ne hanno ricordato la carriera e il contributo artistico. Durante la trasmissione Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha aperto la puntata con un tributo alla celebre attrice, sottolineando la sua importanza per la storia del cinema: “ Si è spenta ieri all’età di 87 anni Claudia Cardinale, icona del cinema italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

