È morta Claudia Cardinale

È morta all’età di 87 anni, nella sua casa di Nemours vicino Parigi, Claudia Cardinale, una delle ultime grandi attrici del Novecento. Considerata l’erede naturale di Sophia Loren e Gina Lollobrigida, rifiutò sempre l’etichetta di diva scegliendo ruoli intensi e una carriera libera da compromessi. Fu protagonista di alcuni dei film più celebri del Novecento, da Il Gattopardo a 8 ½, fino a C’era una volta il West. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morta Claudia Cardinale

In questa notizia si parla di: morta - claudia

Morta Claudia Adamo a 51 anni, il saluto di Alberto Matano alla meteorologa Rai: “Ciao ragazza speciale”

Morta la meteorologa Rai Claudia Adamo: aveva 51 anni

Claudia Adamo è morta, la meteorologa Rai aveva 51 anni. Alberto Matano: “Era una ragazza speciale”

Reposted: @IdaDiGrazia : È morta Claudia Cardinale. Aveva 87 anni - X Vai su X

FLASH | E' morta a 87 anni l'attrice Claudia Cardinale - facebook.com Vai su Facebook

Lecco, ridotti i fondi Cariplo per la Piccola: il Comune anticipa 200 mila euro; Mondiali atletica: Lyles oro nei 200 uomini, doppietta Usa; Strage a Gaza, oltre 40 uccisi in un solo giorno mentre 200 mila palestinesi.

Addio a Claudia Cardinale, l'attrice è morta a 87 anni - Si è spenta mentre le erano accanto i figli a Nemours, vicino a Parigi, dove risiedeva ormai stabilmente da qualche anno. mymovies.it scrive

Claudia Cardinale, com'è morta l'attrice: «Era serena e circondata dai figli». L'addio nella casa vicino Parigi - Si è spenta all’età di 87 anni Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e riconoscibili del cinema europeo, protagonista di pellicole che hanno fatto la ... Segnala msn.com