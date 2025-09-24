È morta Claudia Cardinale addio alla bellezza senza tempo interprete di Otto e mezzo Il Gattopardo e Fitzcarraldo

La donna più bella del mondo non c’è più. Claudia Cardinale è morta. Aveva 87 anni. L’interprete indimenticabile, naturalmente diva, di Otto e mezzo, Il Gattopardo, C’era una volta il west, Fitzcarraldo, è deceduta nella sua casa di Nemours, vicino Parigi, dove viveva da tempo. E forse i francesi se la giocano con gli italiani, in queste ore calde di cordoglio, esaltando una delle attrici più intense, affascinanti, letteralmente intramontabili, fissata in quel primo piano con lo sguardo dal basso all’alto in una sottile increspatura di sorriso. Perché del resto in Francia la Cardinale ha vissuto momenti di celebrità pari se non addirittura un filo più entusiasti dell’italica atavica passione per le più fatali maggiorate (Loren, Lollo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: morta - claudia

Morta Claudia Adamo a 51 anni, il saluto di Alberto Matano alla meteorologa Rai: “Ciao ragazza speciale”

Morta la meteorologa Rai Claudia Adamo: aveva 51 anni

Claudia Adamo è morta, la meteorologa Rai aveva 51 anni. Alberto Matano: “Era una ragazza speciale”

Reposted: @IdaDiGrazia : È morta Claudia Cardinale. Aveva 87 anni - X Vai su X

FLASH | E' morta a 87 anni l'attrice Claudia Cardinale - facebook.com Vai su Facebook

Lecco, ridotti i fondi Cariplo per la Piccola: il Comune anticipa 200 mila euro; Mondiali atletica: Lyles oro nei 200 uomini, doppietta Usa; Strage a Gaza, oltre 40 uccisi in un solo giorno mentre 200 mila palestinesi.

Addio a Claudia Cardinale, l'attrice è morta a 87 anni - Si è spenta mentre le erano accanto i figli a Nemours, vicino a Parigi, dove risiedeva ormai stabilmente da qualche anno. mymovies.it scrive

Claudia Cardinale, com'è morta l'attrice: «Era serena e circondata dai figli». L'addio nella casa vicino Parigi - Si è spenta all’età di 87 anni Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e riconoscibili del cinema europeo, protagonista di pellicole che hanno fatto la ... Scrive msn.com