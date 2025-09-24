Il mondo del cinema piange la scomparsa di Claudia Cardinale, leggenda assoluta del grande schermo. L’attrice si è spenta oggi, 23 settembre 2025, all’età di 87 anni, nella sua abitazione di Nemours, vicino Parigi. Con lei se ne va una delle ultime dive dell’epoca d’oro del cinema italiano e internazionale. Indice. È morta Claudia Cardinale: una carriera che ha fatto la storia. L’apice negli anni ’60 e ’70. Premi, riconoscimenti e impegno civile. Gli ultimi anni e il lascito. Le reazioni. FAQ su Claudia Cardinale. Addio a Claudia Cardinale. È morta Claudia Cardinale: una carriera che ha fatto la storia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - È morta Claudia Cardinale, addio a un’icona immortale del cinema italiano