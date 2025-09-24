È mai successo che un arbitro vada al Var e dica | no è sbagliato ho ragione io?
Il nodo della questione arbitrale è quello sollevato ormai una vita fa da Carlo Ancelotti dopo lo scempio perpetrato dall’arbitro Giacomelli in un Napoli-Atalanta 2-2. Ancelotti fu espulso e qualche giorno dopo, in un incontro con gli arbitri, davanti al pieno di sé Rizzoli, disse: «Ci potete dire chi arbitra? Il direttore di gara o il Var? Perché a me pare che arbitri il Var». Era il 2019. Sono passati cinque anni e adesso nessuno ha più dubbi. Arbitra il Var. Giustamente oggi il direttore di Tuttosport Guido Vaciago sottolinea che a colpire dell’audio Var di Verona-Juventus è il rapporto che c’è tra il Var Aureliano e l’arbitro Rapuano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: successo - arbitro
Alcaraz batte Nardi a Cincinnati, ma litiga con l’arbitro per colpa di una bottiglietta d’acqua: cosa è successo
Sabalenka sorpresa dalla richiesta dell’arbitro a Cincinnati: “Puoi ripetere?”. Era già successo
Non era mai successo in serie A: arbitro annulla il gol e lo spiega in diretta allo stadio (in Como-Lazio)
I tifosi del Rangers alzano la voce contro la società e l’allenatore: l’arbitro deve sospendere la partita per far ripulire il campo invaso dagli oggetti lanciati. Cosa è successo: https://fanpa.ge/XJmn8 - facebook.com Vai su Facebook
Pensate cosa sarebbe successo al contrario: calcio per sbilanciare, più mano davanti per atterrare, arbitro col fischietto in bocca e poi gol della vittoria. #JuveInter - X Vai su X