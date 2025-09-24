Il nodo della questione arbitrale è quello sollevato ormai una vita fa da Carlo Ancelotti dopo lo scempio perpetrato dall’arbitro Giacomelli in un Napoli-Atalanta 2-2. Ancelotti fu espulso e qualche giorno dopo, in un incontro con gli arbitri, davanti al pieno di sé Rizzoli, disse: «Ci potete dire chi arbitra? Il direttore di gara o il Var? Perché a me pare che arbitri il Var». Era il 2019. Sono passati cinque anni e adesso nessuno ha più dubbi. Arbitra il Var. Giustamente oggi il direttore di Tuttosport Guido Vaciago sottolinea che a colpire dell’audio Var di Verona-Juventus è il rapporto che c’è tra il Var Aureliano e l’arbitro Rapuano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È mai successo che un arbitro vada al Var e dica: “no, è sbagliato, ho ragione io”?