e-Brt corre il cantiere | la viabilità torna su 4 corsie

Bergamo. Proseguono a pieno regime i lavori per la realizzazione dell’e-BRT. Si conclude la prima fase del cantiere nel tratto di via San Giorgio compreso tra Largo Tironi e via Baschenis, nel Comune di Bergamo. Con la rimozione del cantiere e la finalizzazione della segnaletica orizzontale, da oggi, mercoledì 24 settembre, la viabilità sarà riorganizzata con quattro corsie dedicate al traffico urbano due in direzione centro città e due in direzione Largo Tironi. La configurazione a quattro corsie è stata individuata dagli enti coinvolti, Amministrazione Comunale, ATB e società appaltatrice come soluzione necessaria per ridurre l’impatto del traffico nella zona, dove al momento è chiuso l’accesso a via San Bernardino per il cantiere RFI. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - e-Brt, “corre” il cantiere: la viabilità torna su 4 corsie

In questa notizia si parla di: corre - cantiere

Corre il cantiere per realizzare la succursale del liceo Plauto. Dal 2026 via alle iscrizioni

Durante i lavori in un #cantiere autostradale viene forata la sottostante #galleria in cui corre la #ferrovia: #cemento sui #binari e circolazione dei treni sospesa per ore, oggi, tra #Castellanza e #Rescaldina - facebook.com Vai su Facebook

Brt, partono i lavori (e i disagi). Divieti fino alla fine dell’anno - Un cantiere lungo sei mesi, oltre 50 vie interessate, disagi annunciati alla viabilità cittadina e un investimento da quasi 139 milioni di euro: a Taranto è entrata nel vivo la fase operativa per la ... Da quotidianodipuglia.it

Cantiere e-Brt: riaperta via della Grumellina, avanti con i lavori - Foto e video - È stata riaperta giovedì 3 luglio alle 10 via Grumellina a Bergamo, dopo gli interventi nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’e- Scrive ecodibergamo.it