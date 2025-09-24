E 50 anni fa i portieri italiani scoprirono un mondo a colori
Il 24 settembre 1975 comincia una nuova era nel calcio italiano: la Lega vieta di indossare il nero a chi sta tra i pali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
50 anni fa Savoldi a Napoli per 2 mld,Italia si scandalizzò - (di Laura Masiello) Esattamente 50 anni fa, la Napoli calcistica balzava agli onori della cronaca non per i successi sportivi - Lo riporta ansa.it
