Dybala e Bailey la prudenza non è mai troppa | nel mirino c’è Roma-Inter

Fiducia al massimo in casa Roma dopo la vittoria nel derby, utile per affrontare un ostico Nizza nella prima delle otto gare che la squadra affronterà nella fase a campionato dell' Europa League. Gasperini prepara un massiccio turnover, atto a far rifiatare i titolare e a cercare nuove risorse tra chi ha giocato meno, senza però rinunciare al credo calcistico che anche nella capitale sta cominciando a fare presa. Il tecnico ha tirato le orecchie ai suoi per l'eccessiva accortezza nel difendere il risultato senza cercare di chiudere i match, quella prudenza che invece non è mai troppa sul tema infortuni: proprio per questo Dybala e Bailey non si vedranno prima della sosta.

