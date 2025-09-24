Dybala e Bailey la prudenza non è mai troppa | nel mirino c’è Roma-Inter

Sololaroma.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiducia al massimo in casa Roma dopo la vittoria nel derby, utile per affrontare un ostico Nizza nella prima delle otto gare che la squadra affronterà nella fase a campionato dell’ Europa League. Gasperini prepara un massiccio turnover, atto a far rifiatare i titolare e a cercare nuove risorse tra chi ha giocato meno, senza però rinunciare al credo calcistico che anche nella capitale sta cominciando a fare presa. Il tecnico ha tirato le orecchie ai suoi per l’eccessiva accortezza nel difendere il risultato senza cercare di chiudere i match, quella prudenza che invece non è mai troppa sul tema infortuni: proprio per questo Dybala e Bailey non si vedranno prima della sosta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

dybala e bailey la prudenza non 232 mai troppa nel mirino c8217232 roma inter

© Sololaroma.it - Dybala e Bailey, la prudenza non è mai troppa: nel mirino c’è Roma-Inter

In questa notizia si parla di: dybala - bailey

Roma, palla a Dybala: giocherà lui a sinistra in attesa di Bailey

Roma, emergenza sulla sinistra: la situazione Dybala-Bailey

Roma, Dybala e Bailey verso il recupero: obiettivo Lille

dybala bailey prudenza 232Gasperini svela quando rientrano Dybala e Bailey per la Roma: si allungano i tempi del recupero - Gasperini chiarisce in conferenza i tempi di recupero di Dybala e Bailey: il rientro dei due giocatori della Roma slitta dopo la sosta ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Dybala Bailey Prudenza 232