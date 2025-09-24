Durante il controllo in auto spunta una matrioska piena di cocaina | denuncia e ritiro di patente per un uomo

Alcuni giorni fa i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lugo, durante alcuni controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato un automobilista per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, dopo aver scovato un involucro di cocaina, sapientemente nascosto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: durante - controllo

Gallipoli, arrestato 30enne con oltre 1?kg di hashish e 210?g di cocaina trovati durante un controllo stradale

Droga tra le caramelle scoperta su un camion a Mantova durante un controllo di routine, autista nei guai

Anche l'Italia elimina, su molte rotte nazionali ed europee, il controllo del documento d'identità durante l'imbarco. Una misura già diffusa in Europa, che accelera la partenza, senza abbassare il livello di sicurezza

Ehi Siri, aggiungi un controllo dei nei alla to-do list di Settembre ? Durante l’estate, la pelle è stata esposta ad una quantità importante di raggi UV — anche con una buona protezione solare, questi ultimi possono alterare l’aspetto dei nei o favorire la compar - facebook.com Vai su Facebook

Il giovane sorpreso durante un normale controllo - X Vai su X

Durante il controllo in auto spunta una matrioska piena di cocaina: denuncia e ritiro di patente per un uomo; Fra i sedili anteriori dell'auto spunta un coltello da cucina: scatta la denuncia; Potenza, 48enne arrestato: aveva oltre due chili di hashish nascosti in un garage, spunta anche una pistola.

Lite per un portone, intervengono i carabinieri: durante il controllo spunta la droga, arrestato 56enne - L’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Clusone aveva riportato la calma tra i condomini di uno stabile di Costa Volpino ma, improvvisamente, durante il controllo sono spuntati 600 grammi di ... Secondo bergamonews.it

Potenza, 48enne arrestato: aveva oltre due chili di hashish nascosti in un garage, spunta anche una pistola - Un 48enne di Potenza è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e spaccio: sequestrati hashish e contanti durante i controlli. Da virgilio.it