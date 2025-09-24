’Dune d’Autunno’ Altri 4 giorni pieni di ’Utopie’
Un lungo weekend di spettacolo al cinema di Alberese, da domani a domenica. La rassegna si intitola ‘Dune d’Autunno’ e conclude la programmazione di ‘Arti Paesaggi Utopie’, il progetto curato da Giorgio Zorcù per Accademia Mutamenti. Si comincia domani alle 21.15 con David Riondino in ‘Bocca baciata non perde ventura’, viaggio tra musica e parole, frutto di una lunga ricerca sul ’Decameron’ di Boccaccio. "Riondino – dice a Zorcù – offre al pubblico un modo inedito e coinvolgente di rileggere il grande autore, che si rivela ancora oggi sorprendentemente attuale, rinnovato nel canto e nella narrazione, mantenendo lo spirito brillante e l’inesauribile capacità di incantare". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: dune - autunno
Musica, danza e spettacolo: ecco "Dune d'Autunno" - - X Vai su X
Quadretto d'autunno. L'estate è finita, ma la spiaggia indugia a svestirsi del suo abito più caro. Tra il via vai di bagnini indaffarati e la bellezza della vegetazione delle dune che non smette di sorprenderci, è il momento perfetto per godersi un po' di pace e tranq - facebook.com Vai su Facebook
Forti dolori al collo. Viene dimessa dall'Ospedale di Cassino per cervicalgia. Muore dopo 4 giorni - La donna originaria di Forlì, ma residente a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, dove gestiva un'azienda agricola ... Scrive rainews.it
Incendio in casa, Immacolata D’Anna morta dopo 4 giorni per le ustioni: si indaga sul compagno - Era rimasta coinvolta in un rogo il 6 aprile, nel quale è deceduto anche il compagno. Scrive fanpage.it