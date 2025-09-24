Un lungo weekend di spettacolo al cinema di Alberese, da domani a domenica. La rassegna si intitola ‘Dune d’Autunno’ e conclude la programmazione di ‘Arti Paesaggi Utopie’, il progetto curato da Giorgio Zorcù per Accademia Mutamenti. Si comincia domani alle 21.15 con David Riondino in ‘Bocca baciata non perde ventura’, viaggio tra musica e parole, frutto di una lunga ricerca sul ’Decameron’ di Boccaccio. "Riondino – dice a Zorcù – offre al pubblico un modo inedito e coinvolgente di rileggere il grande autore, che si rivela ancora oggi sorprendentemente attuale, rinnovato nel canto e nella narrazione, mantenendo lo spirito brillante e l’inesauribile capacità di incantare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Dune d’Autunno’. Altri 4 giorni pieni di ’Utopie’