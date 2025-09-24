due percorsi tra i tesori restaurati con artbonus perugia

E sempre sabato e domenica, nell’ambito delle “Giornate Europee del Patrimonio”, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, in collaborazione con il Comune, torna a far scoprire i beni restaurati a Perugia attraverso lo strumento dell’ Art Bonus. Il programma delle giornate prevede due percorsi. Il primo va in scena sabato sul tema “Giustizia e pace”, con inizio alle 10 nel punto di ritrovo di Palazzo dei Priori, in collaborazione con il progetto “Piedibus del Ben Essere Perugia”. L’itinerario prevede un percorso simbolico e artistico nei luoghi e monumenti simbolo di pace, giustizia e memoria civica restaurati con Art Bonus Perugia in nove tappe fondamentali: Portone e atrio di Palazzo dei Priori, Pietra della Giustizia, Portale del Consiglio Comunale, Gonfalone e Agnus Dei, Vetrate della Sala dei Notari, Cappella degli Oddi, il Monumento al Perugino ai Giardini Carducci, Scale di Via Grecchi (Scale della Pace) e Monumento ai Caduti del XX Giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

