Due percorsi tra i tesori restaurati con Artbonus Perugia
E sempre sabato e domenica, nell’ambito delle “Giornate Europee del Patrimonio”, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, in collaborazione con il Comune, torna a far scoprire i beni restaurati a Perugia attraverso lo strumento dell’ Art Bonus. Il programma delle giornate prevede due percorsi. Il primo va in scena sabato sul tema “Giustizia e pace”, con inizio alle 10 nel punto di ritrovo di Palazzo dei Priori, in collaborazione con il progetto “Piedibus del Ben Essere Perugia”. L’itinerario prevede un percorso simbolico e artistico nei luoghi e monumenti simbolo di pace, giustizia e memoria civica restaurati con Art Bonus Perugia in nove tappe fondamentali: Portone e atrio di Palazzo dei Priori, Pietra della Giustizia, Portale del Consiglio Comunale, Gonfalone e Agnus Dei, Vetrate della Sala dei Notari, Cappella degli Oddi, il Monumento al Perugino ai Giardini Carducci, Scale di Via Grecchi (Scale della Pace) e Monumento ai Caduti del XX Giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: percorsi - tesori
Riparte “Il Lodigiano e i suoi tesori“. Debuttano i percorsi ciclabili di pianura
Percorsi itineranti,cacce al tesoro,letture e laboratori interculturali:fino al 18 ottobre "LA VI PORTA – I tesori del piccolo pellegrino" propone un calendario di attività gratuite, alcune in doppia lingua italiano e inglese. http://bit.ly/4mU5QBm - X Vai su X
Borghi Ospitali al Salone del Turismo "Attrattivo". Dal 26 al 28 Settembre, Borghi Ospitali sarà presente all' Attractive - Salone del Turismo Attrattivo presso la Lancianofiera Polo Fieristico d'Abruzzo! Venite a scoprire i nostri prodotti De.Co., i percorsi turistici - facebook.com Vai su Facebook
Due percorsi tra i tesori restaurati con Artbonus Perugia; Riparte “Il Lodigiano e i suoi tesori“. Debuttano i percorsi ciclabili di pianura; “Tesori restaurati”, in mostra a Sassari una selezione di opere della collezione della.
Due tesori dell’arte riprendono vita. Adorazione dei magi, via al restauro - E’ iniziato il restauro dell’Adorazione dei Magi (copia di Umberto Giunti da Gentile da Fabriano), trasferita da Palazzo Chiavelli alla ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Due Vesperbild restaurati tornano alla Diocesi di Ascoli - Presso il Museo Diocesano di Ascoli Piceno, nel pomeriggio, saranno riconsegnati due Vesperbild restaurati, opere danneggiate dal sisma del 2016. Segnala ansa.it