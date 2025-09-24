Si amplia a Monte Urano l’offerta di mezzi a supporto della comunità sociale e associativa in quanto nell’ultimo weekend sono stati presentati alla cittadinanza due nuovi veicoli a supporto della comunità cittadina. Il primo è un nuovo mezzo destinato al sociale con l’obiettivo di supportare tutte le situazioni di fragilità e difficoltà: in occasione della presentazione avvenuta presso i giardini pubblici l’amministrazione comunale ha inteso ringraziare tutte le realtà imprenditoriali che hanno sostenuto l’iniziativa. Oltre a questo sarà a disposizione un nuovo mezzo da carico destinato alle Associazioni di Volontariato Monturanesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due nuovi veicoli a supporto della comunità di Monte Urano