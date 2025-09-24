Due nuovi bus per i turisti Da ottobre collegheranno l’Eremo e San Damiano

Nel mese di ottobre saranno collegati con bus due importanti luoghi turistici, spirituali e ambientali della città: l’ Eremo delle Carceri e il Santuario di San Damiano. La nuova tratta di trasposto urbano è promossa da Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), d’intesa con la Regione Umbria e il Comune di Assisi. Per il momento sarà attiva fino al 26 ottobre, con possibilità di estensione in futuro. La “ Linea E “ (“E“ sta per Eremo), si configura come estensione del servizio comunale urbano, con percorso Piazza Unità d’Italia - San Damiano - Piazza Matteotti - Eremo delle Carceri, con partenze ogni 60 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

