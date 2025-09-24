Due nuovi bus per i turisti Da ottobre collegheranno l’Eremo e San Damiano

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di ottobre saranno collegati con bus due importanti luoghi turistici, spirituali e ambientali della città: l’ Eremo delle Carceri e il Santuario di San Damiano. La nuova tratta di trasposto urbano è promossa da Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), d’intesa con la Regione Umbria e il Comune di Assisi. Per il momento sarà attiva fino al 26 ottobre, con possibilità di estensione in futuro. La “ Linea E “ (“E“ sta per Eremo), si configura come estensione del servizio comunale urbano, con percorso Piazza Unità d’Italia - San Damiano - Piazza Matteotti - Eremo delle Carceri, con partenze ogni 60 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

due nuovi bus per i turisti da ottobre collegheranno l8217eremo e san damiano

© Lanazione.it - Due nuovi bus per i turisti. Da ottobre collegheranno l’Eremo e San Damiano

In questa notizia si parla di: nuovi - turisti

Gaza, Farnesina: in partenza 20 camion con nuovi aiuti alimentari | Avviso di rischio alto per i turisti israeliani in Grecia

Farnesina: "20 camion con nuovi aiuti alimentari per Gaza" | Avviso di rischio alto per i turisti israeliani in Grecia

Farnesina: "20 camion italiani con nuovi aiuti alimentari per Gaza" | Avviso di rischio alto per i turisti israeliani in Grecia

Due nuovi bus per i turisti. Da ottobre collegheranno l’Eremo e San Damiano; News; In Toscana l’estate viaggia in bus: una rete stagionale per turisti e territori.

due nuovi bus turistiDue nuovi bus nella flotta del trasporto pubblico urbano a Barletta - Il trasporto pubblico di Barletta si potenzia con una coppia di nuovi mezzi che la ditta "Paolo Scoppio e figlio autolinee S. Da barlettaviva.it

Cerca Video su questo argomento: Due Nuovi Bus Turisti