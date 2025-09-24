Due marocchini picchiano rapinano e buttano giù da un tram un ipovedente | arrestati

Due cittadini di origine marocchina, di 29 e 42 anni, sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo italiano di 55 anni, affetto da disabilità visiva. La misura cautelare è stata eseguita dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, che ha coordinato le indagini su quanto avvenuto lo scorso 12 agosto. Il fatto, avvenuto a bordo del tram 15, ha scosso l'opinione pubblica milanese.

