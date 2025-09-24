Due furti in 10 giorni tra Osimo e Castelfidardo L' ultimo all' interno di un furgone | identificato il presunto autore
Prima una Mini Countryman rubata nella notte a Osimo Stazione poi alcune monete e una felpa sottratte da un furgone parcheggiato a Castelfidardo. È questo il bilancio di due colpi messi a segno nel giro di pochi giorni da un 50enne di Castelfidardo, già noto alle forze dell’ordine, che è stato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: furti - giorni
Serie di furti in pochi giorni, fermata 35enne
Furti e rapine a Firenze, 5 colpi in 20 giorni. La polizia arresta il ladro seriale
Furti e rapine nei negozi: cinque colpi in venti giorni. La polizia arresta il ladro che terrorizzava il quartiere \ VIDEO
Furti all'interno dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia: la Polizia di Stato denuncia un giovane per ricettazione e uso indebito di carte di pagamento La nota della Questura di Latina - "La Polizia di Stato di Formia, nei giorni scorsi ha denunciato in stato di lib - facebook.com Vai su Facebook
Ancora furti nei locali: in due giorni presi di mira bar Illy e Pinguino https://ift.tt/flkJwAd https://ift.tt/SEaiZou - X Vai su X
Castelfidardo, denunciato l’autore di 10 furti in due giorni; Due furti in 10 giorni: denunciato un 50enne; Marotta, ristoratore perseguitato dai ladri: «Razzie in due locali in 10 giorni». Prima il furto sul lungomare, poi in pizzeria sulla....
Ladro in casa a Marotta, i vicini danno l’allarme. Furto sventato: è il terzo in 10 giorni. I carabinieri: «Occhio a un’Audi nera» - Tentano il furto in un appartamento di via Molise, ma scatta l’allarme di vicinato. Da msn.com
Furti di uva nelle vigne, ne portano via 13 quintali: «Sono squadre organizzate» - Il doppio furto ai danni della casa vitivinicola LumiLuna, che coltiva diversi terreni all’interno del comune ... umbria24.it scrive