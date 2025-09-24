Pisa, 24 settembre 2025 – Torna ad animarsi di colori, parole, risate e curiosità dei più piccoli l’Edicola della legalità, l’installazione ideata e realizzata in piazza Martiri della libertà per manifestare quotidianamente l’impegno della comunità pisana a fianco di tutte le associazioni che combattono e contrastano le mafie e l’illegalità. Il primo evento si svolgerà oggi, mercoledì 24 settembre, a partire dalle 17: l’associazione Costruiamo gentilezza, insieme alla Onlus intitolata a Nicola Ciardelli, propone il laboratorio “Di mano in mano”. L’iniziativa è stata pensata in occasione della decima edizione dei Giochi della gentilezza, organizzati dall’associazione creata con l’obiettivo di svolgere un importante ruolo sociale nell’attivazione delle comunità, che volontariamente ed autonomamente si impegnano a costruire gentilezza, per il bene comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due eventi all’Edicola della Legalità per costruire gentilezza e ascoltare storie magiche