Due Cpr in Toscana Giani | Una punizione e un dispetto per la Toscana

“Se vogliono luoghi di degrado in Toscana, io gli faccio tutti i migliori auguri. Il Governo vuole imporre l’istituzione dei Cpr sulla testa dei toscani. Siamo contrari e ci opporremo".Eugenio Giani si dichiara con forza contrario alla realizzazione di Centri di permanenza per il rimpatrio degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Cpr in Toscana, il governo accelera. Giani attacca: “Non li vogliamo”, ma Tomasi: “Ipocrita dire di no” - I sindaci di Arezzo, Grosseto e Siena (centrodestra): “Così si aiutano davvero le città”. Come scrive lanazione.it

In Toscana due Cpr, la mossa del Governo: “Andremo avanti anche senza l’ok della Regione” - Donzelli (FdI) ha annunciato l’iniziativa del governo a un incontro elettorale: “Qui si continua a fare ostruzionismo senza senso: uno sarà per gli spacciatori” ... Si legge su lanazione.it