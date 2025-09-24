Dua Lipa smentisce il Daily Mail | Non ho licenziato il mio agente perché pro-Israele

La notizia era stata diffusa in esclusiva dal Daily Mail e poi ripresa da numerose testate internazionali: Dua Lipa avrebbe licenziato il suo storico agente, David Levy, per le sue posizioni pro-Israele. Come ha riportato il tabloid britannico, la popstar avrebbe preso la sua decisione dopo aver scoperto una lettera in cui il manager chiedeva l’esclusione dei Kneecap, rapper filopalestinesi, dal festival inglese di Glastonbury. A poche ore di distanza, tuttavia, la diva ha smentito tutto con una story Instagram: «Non solo è una notizia completamente falsa, ma il linguaggio usato dal Daily Mail è volutamente incendiario, pensato unicamente per fare clickbaiting e alimentare divisioni online». 🔗 Leggi su Lettera43.it

