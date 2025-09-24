Dua Lipa | popstar Pilates princess booklover e globe-trotter Ecco perché il suo feed ci ipnotizza

Il suo profilo Instagram non ci rapisce solo per l’estetica curata, la sua bellezza o gli outfit impeccabili. C’è qualcosa di più. Dua Lipa sembra vivere mille vite in una, senza mai tralasciare nulla: musica, libri, viaggi, sport e amore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dua Lipa: popstar, Pilates princess, booklover e globe-trotter. Ecco perché il suo feed ci ipnotizza

Secondo la stampa britannica, Dua Lipa avrebbe licenziato il manager dopo aver scoperto che voleva boicottare i KNEECAP a Glastonbury. La popstar ha anche cantato "Le Freak" assieme a Nile Rodgers sul palco del Madison Square Garden - facebook.com Vai su Facebook

Anche Dua Lipa le indossa già da giugno. Ecco i dettagli sulla manicure della popstar e cosa chiedere in salone per avere lo stesso look - X Vai su X

