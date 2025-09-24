Dua Lipa licenzia il suo manager David Leavy per posizioni su Gaza aveva chiesto esclusione gruppo filo-palestinese Kneecap da un festival

Ilgiornaleditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la firma su una lettera inviata a Michael Eavis, fondatore del festival di Glastonbury, tenutosi a luglio, nella quale si chiedeva la rimozione dei Kneecap dal cartellone per le loro presunte posizioni filo-palestinesi e accuse di sostegno ad Hezboll. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

dua lipa licenzia il suo manager david leavy per posizioni su gaza aveva chiesto esclusione gruppo filo palestinese kneecap da un festival

© Ilgiornaleditalia.it - Dua Lipa licenzia il suo manager David Leavy per posizioni su Gaza, aveva chiesto esclusione gruppo filo-palestinese Kneecap da un festival

In questa notizia si parla di: lipa - licenzia

Dua Lipa licenzia il suo agente: “Lo considera un sostenitore della guerra di Israele a Gaza e del terribile trattamento riservato ai palestinesi”

Dua Lipa, Popstar coraggiosa: licenzia l’agente per posizioni pro Israele

Dua Lipa ha davvero licenziato il suo manager? Ecco la verità; Dua Lipa licenzia il suo manager per le posizioni sulla guerra a Gaza; Dua Lipa ha licenziato lo storico manager ebreo David Levy per una lettera contro i rapper filo-palestinesi.

dua lipa licenzia suoDua Lipa licenzia il suo agente: “Lo considera un sostenitore della guerra di Israele a Gaza e del terribile trattamento riservato ai palestinesi” - La popstar licenzia David Leavy, accusato di sostenere Israele nella guerra a Gaza e contro il popolo palestinese ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

dua lipa licenzia suoDua Lipa ha licenziato lo storico manager ebreo David Levy per una lettera contro i rapper filo-palestinesi - Dua Lipa licenzia il manager David Levy dopo la lettera contro i rapper filo- Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Dua Lipa Licenzia Suo