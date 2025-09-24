Dua Lipa licenzia il suo manager David Leavy per posizioni su Gaza aveva chiesto esclusione gruppo filo-palestinese Kneecap da un festival
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la firma su una lettera inviata a Michael Eavis, fondatore del festival di Glastonbury, tenutosi a luglio, nella quale si chiedeva la rimozione dei Kneecap dal cartellone per le loro presunte posizioni filo-palestinesi e accuse di sostegno ad Hezboll. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dua Lipa licenzia il suo agente: “Lo considera un sostenitore della guerra di Israele a Gaza e del terribile trattamento riservato ai palestinesi”
Dua Lipa, Popstar coraggiosa: licenzia l’agente per posizioni pro Israele
