Roma, 24 set. (askanews) - Drusilla Foer, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme, Giovanni Scifoni, Lorella Cuccarini, Paolo Ruffini, Alessandro Cattelan. Sono solo alcuni dei nomi presenti nella prossima stagione del Teatro Brancaccio di Roma appena presentata. Commedie musicali, danza, prosa, musica, comicità, stand up comedy e inchieste, una stagione come la precedente, "vocata al nobile teatro popolare nella sua accezione democratica, per arrivare a tutti", ha detto il direttore artistico Alessandro Longobardi. Si parte con Giovanni Scifoni, dal 2 al 4 ottobre, con "Fra'- San Francesco, la superstar del medioevo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Drusilla Foer, Scifoni, Cuccarini nella stagione del Teatro Brancaccio

