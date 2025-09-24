Droni ucraini colpiscono raffineria Gazprom la strategia | portare il sistema petrolchimico russo al collasso in 6 mesi
Droni ucraini hanno colpito lo stabilimento della Gazprom Naftohim Salavat, in Russia, nella notte fra il 23 e il 24 settembre. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando fonti della Sbu. I. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: droni - ucraini
Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov
I droni ucraini colpiscono in Russia, Mosca preme lungo il fronte. E' ancora un'estate di guerra
Stop Usa alle armi per Kiev, la disperazione degli ucraini: "Tutto questo è disumano" | L'incubo dei droni: "Moriranno più bambini"
Droni ucraini su Mosca, chiuso lo spazio aereo: ?il volo (anomalo) a bassa quota di un cargo sulla capitale - facebook.com Vai su Facebook
La Russia ha seri problemi con il prezzo della benzina, ma guai a parlare dei droni ucraini - X Vai su X
Vasto attacco di droni ucraini sulle raffinerie russe: colpiti impianti di Saratov e Samara; Droni ucraini colpiscono nell’area di leningrado una delle più grandi raffinerie russe; UKRAINERUSSIAWAR. Geran - 3 in azione sul fronte ucraino mentre i droni ucraini a lunga percorrenza colpiscono le raffinerie russe.
Droni ucraini colpiscono raffineria Gazprom, la strategia: portare il sistema petrolchimico russo al collasso in 6 mesi - Droni ucraini hanno colpito lo stabilimento della Gazprom Naftohim Salavat, in Russia, nella notte fra il 23 e il 24 settembre. Secondo ilmessaggero.it
L'Ucraina colpisce con i droni la raffineria di Kirishi, una delle più grandi della Russia - Kiev considera le raffinerie di petrolio russe validi obiettivi militari, perché finanziano e alimentano la macchina da guerra di Mosca ... Segnala today.it