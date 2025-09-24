Droni tra sviluppo e minaccia | perché all’Italia serve uno scudo per fermarli

Sempre più utilizzati nella video sorveglianza e nei servizi di emergenza, in fase di lancio nella logistica e nel trasporto di beni essenziali, ma anche utilizzati massivamente nei conflitti bellici per mettere a punto attacchi mirati. Stiamo parlando dei droni che, da semplici strumenti di controllo, possono trasformarsi da strumenti di sviluppo ed utilità pubblica a potenziali minacce per la sicurezza nazionale. I droni ostili - i cosiddetti “non collaborativi” – sono sempre più protagonisti negli scenari di guerra o negli attacchi terroristici. Dotarsi quindi di un sistema anti-drone efficiente non è più un'opzione, ma una necessità inderogabile, di fronte a un panorama geopolitico sempre più instabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

