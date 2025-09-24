L’ aeroporto di Aalborg, in Danimarca, è stato chiuso questa sera a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo. La decisione è stata presa immediatamente per motivi di sicurezza, mentre la polizia è intervenuta per monitorare la situazione. Le autorità locali hanno confermato l’evento, ma non hanno fornito dettagli sul numero esatto di droni coinvolti. Questa chiusura ha comportato deviazioni dei voli in partenza e in arrivo. Tra i voli coinvolti, quattro sono stati dirottati verso altri scali, compresi due aerei della compagnia SAS, un volo Norwegian e un volo KLM. La situazione è stata riportata sia dall’agenzia Reuters che dalla stampa locale, mentre Flightradar24 ha aggiornato in tempo reale la chiusura dello scalo sul suo account social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Droni sull’aeroporto europeo, spazio aereo chiuso e voli deviati: “Il caos”