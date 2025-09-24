Droni sull’aeroporto europeo spazio aereo chiuso e voli deviati | Il caos
L’ aeroporto di Aalborg, in Danimarca, è stato chiuso questa sera a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo. La decisione è stata presa immediatamente per motivi di sicurezza, mentre la polizia è intervenuta per monitorare la situazione. Le autorità locali hanno confermato l’evento, ma non hanno fornito dettagli sul numero esatto di droni coinvolti. Questa chiusura ha comportato deviazioni dei voli in partenza e in arrivo. Tra i voli coinvolti, quattro sono stati dirottati verso altri scali, compresi due aerei della compagnia SAS, un volo Norwegian e un volo KLM. La situazione è stata riportata sia dall’agenzia Reuters che dalla stampa locale, mentre Flightradar24 ha aggiornato in tempo reale la chiusura dello scalo sul suo account social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
droni
Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov
Droni (russi?) nello spazio aereo della Danimarca, chiuso l'aeroporto di Aalborg. Il secondo caso di violazione in pochi giorni - L'aeroporto danese di Aalborg è chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Si legge su ilmessaggero.it
Droni sull’Europa, aeroporti chiusi per ore a Copenaghen e Oslo - Nella notte Copenaghen e Oslo hanno vissuto ore di caos per l’avvistamento di droni, con voli sospesi e centinaia di viaggiatori fermi. Secondo quifinanza.it