Droni sull'aeroporto di Aalborg in Danimarca spazio aereo chiuso | voli deviati verso altri scali

24 set 2025

L'aeroporto danese di Aalborg è attualmente chiuso a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo. Sono stati deviati quattro voli, ha aggiunto, tra cui due aerei SAS, un volo Norwegian e un volo KLM. 🔗 Leggi su Fanpage.it

