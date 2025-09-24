Droni sulla Flotilla il racconto di Scotto e Corrado Pd | Attacchi illegali governo Meloni deve spiegare

Nella notte la Global Sumud Flotilla è stata attaccata con droni, bombe sonore e spray urticante mentre si trovava in acque internazionali. "Un avvertimento per dire: fermatevi", dice a Fanpage.it il deputato Pd Arturo Scotto, che a bordo di una delle navi ha chiesto spiegazioni al governo italiano. "Chi è che ha paura di noi? Perché ci stanno attaccando?", rincara l'europarlamentare Annalisa Corrado. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Flotilla, paura per i politici italiani sulla nave colpita dai droni: "Gas e bombe, potevano farci molto male" - Il racconto dei politici italiani a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza attaccata dai droni ... Segnala virgilio.it

Attacco con droni alla Flotilla, apprensione per Benedetta Scuderi. Sui social rassicura: «stiamo bene» - A bordo anche l'europarlamentare Benedetta Scuderi, che lancia un appello alle istituzioni ... infocilento.it scrive