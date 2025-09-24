Droni su aeroporto di Copenhagen polizia danese amplia indagini | Sospettiamo che siano stati lanciati da una nave nello stretto di Oresund

I droni che hanno bloccato l’aeroporto di Copenaghen potrebbero essere partiti da navi vicine. La pista russa resta ipotesi, ma appare più politica che reale Svolta sul caso internazionale dei droni avvistati sopra l'aeroporto di Copenhagen nella serata di lunedì 22 settembre. La polizia dane. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Droni su aeroporto di Copenhagen, polizia danese amplia indagini: "Sospettiamo che siano stati lanciati da una nave nello stretto di Oresund"

In questa notizia si parla di: droni - aeroporto

Droni, Oslo: chiuso l'aeroporto

Russia, colpito aeroporto militare di Borisoglebsk, base dei caccia di Mosca, danni a deposito di bombe guidate, neutralizzati 94 droni ucraini - VIDEO

Ucraina, attacco in Russia all'aeroporto di Borisoglebsk. Forze speciali, droni, caccia e ?glide bombs? distrutti: cosa sappiamo

"I #droni sull'aeroporto di #Copenhagen e gli incidenti nel #MarBaltico sono avvenuti pochi giorni dopo l’acquisto da parte della #Danimarca di nuove armi offensive a lunga gittata. Non possiamo però dire con sicurezza che sia stata la #Russia" dice @Jacob - X Vai su X

Circa 50 voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali. È il bilancio di una serata di caos sui cieli di Copenaghen, quando sull'aeroporto della capitale danese hanno iniziato a sorvolare "3-4 droni di grandi dimensioni", secondo la polizia, entrando e uscendo all - facebook.com Vai su Facebook

Droni su Copenaghen e Oslo, caos voli. Portavoce Ue: schema porta alla Russia. Mosca nega; Droni sull'aeroporto di Copenaghen, Zelensky accusa la Russia mentre la polizia indica un attore capace; Droni sospetti, chiusi e poi riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Decine di voli sospesi.

Droni sugli aeroporti a Oslo e Copenaghen, allarme degli 007: 'Alto rischio di sabotaggio' - La premier danese: 'E' l'attacco più grave mai visto' (ANSA) ... Segnala ansa.it

Droni sull'aeroporto di Copenaghen, Zelensky accusa la Russia mentre la polizia indica un "attore capace" - Secondo il presidente ucraino Zelensky, i droni sull'aeroporto di Copenaghen sono una violazione dello spazio aereo della Nato da parte della Russia ... virgilio.it scrive