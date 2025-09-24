Droni su aeroporto di Copenhagen polizia danese amplia indagini | Sospettiamo che siano stati lanciati da una nave nello stretto di Oresund

I droni che hanno bloccato l’aeroporto di Copenaghen potrebbero essere partiti da navi vicine. La pista russa resta ipotesi, ma appare più politica che reale Svolta sul caso internazionale dei droni avvistati sopra l'aeroporto di Copenhagen nella serata di lunedì 22 settembre. La polizia dane. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Droni su aeroporto di Copenhagen, polizia danese amplia indagini: "Sospettiamo che siano stati lanciati da una nave nello stretto di Oresund"

