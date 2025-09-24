Droni russi? nello spazio aereo della Danimarca chiuso l' aeroporto di Aalborg | voli bloccati Secondo caso di violazione in pochi giorni

L'aeroporto danese di Aalborg è chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Lo ha riferito la polizia, citata da Sky News. Si tratta del secondo caso che riguarda. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

droni russi nello spazio aereo della danimarca chiuso l aeroporto di aalborg voli bloccati secondo caso di violazione in pochi giorni

Droni (russi?) nello spazio aereo della Danimarca, chiuso l'aeroporto di Aalborg: voli bloccati. Secondo caso di violazione in pochi giorni

