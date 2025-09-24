Droni russi? nello spazio aereo della Danimarca chiuso l' aeroporto di Aalborg | voli bloccati Secondo caso di violazione in pochi giorni
L'aeroporto danese di Aalborg è chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Lo ha riferito la polizia, citata da Sky News. Si tratta del secondo caso che riguarda. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Droni russi a Volgograd, tre feriti
Droni russi attaccano città ucraine
Droni russi, Pina Picierno (Pd): “Non sottovalutare Mosca. È un pericolo concreto”
Droni russi sugli spazi aerei europei: come rispondere alla sovranità violata? https://24plus.ilsole24ore.com/art/droni-russi-spazi-aerei-europei-come-rispondere-sovranita-violata-AH8WxRnC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=T - X Vai su X
Nella notte tra il 9 e il 10 settembre una ventina di droni russi hanno violato lo spazio aereo della Polonia, Stato membro della UE e della NATO. Alcuni sono stati abbattuti, altri hanno causato danni alle abitazioni nella zona di confine. Questi droni, denominati - facebook.com Vai su Facebook
Perché la Russia sta continuando a provocare il fronte Est della Nato?; Premier polacco Tusk: «Abbatteremo gli oggetti che violano il nostro spazio aereo»; La Polonia avverte il Cremlino che abbatterà gli aerei russi che sconfinano nel suo spazio aereo.
Droni (russi?) nello spazio aereo della Danimarca, chiuso l'aeroporto di Aalborg. Il secondo caso di violazione in pochi giorni - L'aeroporto danese di Aalborg è chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Secondo msn.com
Droni in spazio aereo, chiuso scalo di Aalborg in Danimarca - L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Segnala ansa.it