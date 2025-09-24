Droni l' annuncio di Crosetto | Marina militare in soccorso della Flotilla
Droni sulla Flotilla, interviene anche il governo italiano per garantire la protezione dei cittadini italiani presenti sulle imbarcazioni. "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla questa notte ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a nord di Creta nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro. La fregata si sta già dirigendo verso l'area per eventuali attività di soccorso". Lo comunica il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il ministro, che ha valutato la decisione sentendosi con la Presidente del Consiglio, precisa che "sono stati informati l'addetto militare israeliano in Italia, il nostro ambasciatore e l'addetto militare a Tel Aviv e l'unità di crisi della Farnesina". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Attacco con droni sulla Global Sumud Flotilla, in viaggio per portare aiuti umanitari a Gaza. Colpite in acque internazionali, a sud di Creta, almeno 5 navi. Nessun ferito. Il ministro degli Esteri Tajani: "Israele tuteli chi è a bordo".
